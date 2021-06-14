51-летняя Ирина Билык высказалась о вероятности нового замужества

Известная украинская исполнительница Ирина Билык призналась, что не знает, выйдет ли она замуж еще раз. На вопрос подписчиков о замужестве звезда ответила "поживем-увидим".

Соответствующая публикация появилась в Instagram знаменитости (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она решила уделить поклонникам время, предложив им позадавать интересующие их вопросы.

Певица также прикрепила архивное фото, на котором позировала в обтягивающем платье, галстуке и стильном головном уборе.

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Отметим, что не так давно Билык сообщила, что разводится со своим пятым супругом Асланом Ахмадовым. В браке у них появился сын – Табриз Аслан оглы Ахмадов.

"Мы с Асланом расстаемся. Инициатором была я. А что еще делать – Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит. "Она звездочка моя, она одинокая" – как-то так…", – объяснила причину развода артистка.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

В марте 2013 года знаменитость вышла замуж за фотографа Аслана Ахмадова. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билык показала подросших сыновей. Она снялась вместе с 21-летним Глебом Оверчуком и 5-летним Табризом Ахмадовым в семейной фотосессии. После развода с Асланом Ахмадовым, видно, что сейчас артистка сконцентрирована на детях.