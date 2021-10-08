Писательница Карпа разделась и показала голую грудь в сети. Фото 18+

Украинская писательница Ирена Карпа опубликовала серию откровенных фото. Женщина показала голую грудь в расстегнутом платье-халате и получила множество комплиментов от поклонников.

Кадрами эротической фотосессии эпатажная украинка поделилась на своей странице в Instagram. Снимками она сопроводила фрагмент свежего текста, назвав его "литературной прокрастинацией".

Карпа позировала перед камерой в полумраке. На ней было золотистое блестящее платье на завязке, а образ дополняло массивное колье.

Свою грудь писательница открыла полностью, лишь прикрыв соски специальными наклейками из золотистого материала.

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Подписчиков восхитил образ знаменитости. В комментариях к посту они назвали снимки "огненными".

"Приятно смотреть на настоящую натуральную красоту", – отметила одна из поклонниц Карпы.

Полный пост украинки с текстом, который она написала:

Ирена Карпа – писательница, певица, журналистка и телеведущая. Женщине 40 лет, родилась она в Черкассах.

Высшее образование получила в Киевском национальном лингвистическом университете.

Среди книг Карпы: "Знес Паленого", "50 хвилин трави", "Фройд би плакав", "Перламутрове Порно (Супермаркет самотності)", "Bitches Get Everything", "З Роси, з Води і з Калабані, "Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете". У многих из них ценз 18+.

В июле 2007-го снялась для журнала Playboy.

Была замужем дважды.

Как писал OBOZREVATEL, ранее для известного глянца Playboy Ukraine снялась украинская певица и телеведущая Мишель Андраде. Она появилась на страницах журнала в пикантных образах и засветила пышную грудь.