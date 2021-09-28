Мишель Андраде снялась для украинского Playboy и засветила голую грудь. Фото

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде снялась для известного глянца Playboy Ukraine. Она появилась в пикантных образах и засветила пышную грудь.

Поклонники артистки остались в восторге от ее откровенной фотосессии. Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Андраде для эротической съемки выбрала черные кожаные штаны и куртку. Под низ певица ничего не надела и в результате продемонстрировала свою грудь, а интимные места прикрыла наклейками.

Кроме того, исполнительница распустила волосы и сделала мокрый эффект, а также нанесла на лицо яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

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"Почему бы во вторник не устроить немного пожара? Обожаю эту фотосессию! Обожаю девушек, с которыми посчастливилось поработать, девочки, вы огонь! И да, это для Playboy", – подписала кадры Андраде.

Фанаты оценили пикантные снимки знаменитости. Многие остались в восторге от образа Андраде.

"Красивые фото", "Огонь", "Вау, это слишком горячо", "Бомба, ракета", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Мишель Андраде – украинская певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках. Популярность и любовь зрителей пришли к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в четвертом сезоне украинского шоу "X-Фактор".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица MARUV снялась для обложки российского журнала Playboy. Она появилась в откровенном образе и со шпагой в руках.