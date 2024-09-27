Хью Хефнер умер 7 лет назад: какими были его последние слова и что за 'ритуальные' утехи происходили в имении Playboy

Ровно 7 лет назад из жизни ушел основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Вскоре после смерти знаменитого издателя в кулуарах появилось немало слухов о вкусах Хефа.

OBOZ.UA самые яркие факты об американском шеф-редакторе известного журнала. В частности, в начале 2024 года стало известно, какими стали последние слова Хефнера перед его смертью. Перед тем, как уйти в засветы, звезда боролся с инфекцией кишечной палочки.

Как отметила вдова медиамагната Кристал, муж убеждал ее, что он сможет побороть недуг, однако ему не удалось это сделать. Женщина поделилась в своей книге "Говори только хорошее: Выжить в Playboy и найти себя", тогда Хью сказал ей: "Я в порядке", когда ему вводили антибиотики через капельницу.

Впоследствии, после смерти основателя Playboy, модели, работавшие на Хефа, раскрыли неожиданные подробности о жизни босса. Например, близнецы Карисса и Кристина Шеннон рассказали о сексуальном опыте с издателем, который даже назвали "ритуальным": девушкам в имении магната давали наркотические вещества, так называемые "расширители для ног", после чего Хью сопровождал их в спальню, называл себя королем и их отцом. Сестры Шеннон рассказали, что над кроватью звезды было огромное зеркало, а в комнате одновременно могли находиться шесть или семь девушек.

Другие жительницы "банни-хауса" также высказались о разных оргиях, которые проходили в стенах дома. 65-летняя модель Сондра Теодор, которой пришлось жить в Playboy особняке в 70-х годах, рассказала, что "хозяин" заставлял девушек заниматься групповым сексом 5 дней в неделю. Участники действа останавливались только для того, чтобы принять дозу кокаина.

Бывшие "кролики" рассказывали, что Хефнер любил приводить в дом "безобразных проституток" – сам магнат называл это "Ночью свиней". Тогда почетные члены ночных клубов Playboy делали все, что им приходило в голову. Американский телеведущий и продюсер Дон Корнелиус, по словам приближенных источников, даже держал в заложниках двух моделей, которых по очереди насиловал без их согласия.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как вдова Хью Хефнера закрутила роман с биологом и назвала главную разницу между ним и основателем Playboy. Пара познакомилась на Гавайях, куда женщина переехала после смерти мужчины в 2017 году. Подробности – в нашем материале.

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