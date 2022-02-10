С зеркалом на потолке. Модели-близняшки Playboy рассказали о ритуальном сексе с Хью Хефнером

Близнецы Playboy Карисса и Кристина Шеннон рассказали о сексе с основателем мужского журнала Хью Хефнером, который прошел со странным ритуалом. После этого модели отшелушивали свои тела до красноты.

Как пишет Daily Star, 32-летние сестры Шеннон работали официантками во Флориде. Однако переехали в знаменитую собственность журнального магната в Лос-Анджелесе и начали принимать участие в групповых секс-сессиях, за которые получали 1000 долларов в неделю, а также употреблять наркотики и алкоголь. На 19-й день рождения они впервые переспали с Хефнером.

Видео дня

"Мы были такими наивными. Я помню, что Хеф был очень обаятельным и милым. На нем была шелковая пижама и тапочки, которые он всегда носит с красным халатом. Он был как король в замке – такой могущественный. Он сказал: "Эй, ты можешь сесть рядом со мной?" Мы увидели, как другие девушки начинают завидовать", – рассказала Карисса Шеннон.

Секс с магнатом Playboy у близняшек случился с помощью успокоительного с гипнотическими свойствами, которое в особняке называли "расширителем ног". После его употребления девушки становились бессильны к сопротивлению.

"На наше 19-летие он повел нас в клуб. Купил алкоголь, несмотря на то, что возрастной ценз в США – 21 год. Когда мы вернулись, Кендра спросила: "Вы, девочки, не хотите покурить травки в комнате Хефа?" Но когда мы вошли в его комнату, Кендра ушла. Мы очень нервничали. Хеф заметил это и сказал: "Почему бы вам не надеть что-нибудь поудобнее?" Он вытащил шелковые пижамы, и мы их надели. Потом он достал эту большую таблетку, как та, которую принимает лошадь. Это был quaalude, который, как мы выяснили, он использовал все время", – добавили Шеннон.

Хефнер вел себя как король и начал прикасаться к девушкам, когда лекарство подействовало. Также он приказал называть себя папой. Около полуночи мужчина привел к себе в комнату шесть или семь девушек и лежал в центре кровати на спине. А на потолке было большое зеркало.

"После этого нам стало противно, и мы мыли свои тела горячей водой с мылом, пока не краснели", – вспомнили Шеннон.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядит вдова Хефнера Кристал и с кем она встречается.