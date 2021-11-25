Секс, наркотики и комендантский час: экс-модель Playboy рассказала о жизни в особняке Хью Хефнера

Американская модель Дженна Бентли прожила в знаменитом особняке основателя Playboy Хью Хефнера целый год. Она рассказала, что "зайчикам" нужно было соблюдать строгий комендантский час, а на вечеринках спать со звездами.

Этими и другими пикантными подробностями Дженна поделилась с изданием Daily Mail. 32-летняя модель попала в "Банни хаус", как называли поместье его жильцы, в 2007 году, когда ей было всего 18. Она подписала соглашение о неразглашении, а также дала обещание не заводить бойфренда.

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Девушка вспомнила, что нарушители комендантского часа строго наказывались. Модели, которые не возвращались домой к 21:00, ночевали на улице, на газоне. Однако такие строгие правила компенсировали шумные вечеринки, на которых можно было познакомиться с Анджелиной Джоли, Памелой Андерсон, Томми Ли и другими голливудскими звездами.

По секрету Дженна рассказала, что за год жизни в особняке ей не приходилась спать с его владельцем. На тот момент Хью Хефнер не занимался сексом со своими "зайчиками" из-за преклонного возраста. Зато организовывал масштабные приемы. Гости, которых он приглашал, как раз и не отказывались от плотских удовольствий с пышногрудыми красотками.

"Даже сейчас я вспоминаю эти времена с ностальгией, потому что это было невероятно. Никогда не будет ничего подобного тем вечеринкам. Если вы думаете, что они были дикими, то знайте, они были еще более дикими, чем вы можете себе представить", – поделилась Бентли.

Также она добавила, что на таких событиях всем присутствующим раздавали наркотики и секс-игрушки. Звезды занимались любовью с моделями даже на грядках, но кто именно это был, Дженна не призналась.

"Я не могу говорить о том, кто из знаменитостей занимался сексом в особняке Хефа, но их было много. Люди делали это повсюду: в гротах, бассейнах и даже на грядках", – прокомментировала она.

Бентли вспоминает жизнь в "Банни хаус" как "золотое время". Вместе с ней в особняке проживало еще 11 девочек. Их прихоти выполняла целая армия слуг, а стилисты и визажисты были рядом 24/7. Помимо прочего, модели могли в любое время дня и ночи воспользоваться "телефоном мечты", позвонив по которому, можно было попросить что-угодно.

"Хью Хефнер был добрым и щедрым человеком с золотым сердцем", – подытожила модель.

Напомним, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy Хью Хефнер скончался в результате остановки сердца 27 сентября 2017 года. Отцу-основателю сексуальной революции в Америке был 91 год. Его похоронили на кладбище Вествуд на западе Лос-Анджелеса рядом с его музой Мэрилин Монро.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в особняке покойного Хью Хефнера, где проходили закрытые вечеринки "Playboy", новый владелец проводит капитальный ремонт. На его реставрацию уйдет не один миллиард гривен, ведь предыдущий владелец отказывался ухаживать за помещением.