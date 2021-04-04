Хайди Клум искупалась обнаженной, прикрыв грудь руками. Видео

47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум порадовала поклонников пикантным роликом. Знаменитость показала, как купается обнаженной в бассейне.

Соответствующее видео Клум опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре модель предстала без одежды, прикрыв руками оголенную грудь. На звезде были лишь солнцезащитные очки, массивные серьги, колье и красная помада. Клум сексуально поплавала в бассейне и позировала на камеру.

Стоит отметить, что возможность добавлять комментарии к профилю Клум в Instagram отключила, поэтому неизвестно, что думают ее фанаты по поводу этого откровенного ролика на ее странице.

Коротко о знаменитости: Хайди Клум – немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Девушка стала известной в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн. После этого Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret.

Хайди известна во всем мире не только как модель, но и актриса. Звезда сыграла несколько ролей в таких сериалах, как "Спин Сити", "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL: