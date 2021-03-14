Хайди Клум в сексуальной позе похвасталась упругими ягодицами. Фото

47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с пользователями сети пикантным снимком. Знаменитость показала свои ягодицы в откровенном кожаном наряде.

Соответсвующее фото Клум опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре модель позирует в пикантной позе, низко наклонившись. Знаменитость предстала перед поклонниками в сексуальном кожаном боди с ремнями, напоминающую наряд БДСМ. Хайди продемонстрировала не только свое стройное тело, но и похвасталась упругими ягодицами.

"Приятных выходных", – коротко подписала сексуальный кадр модель.

К слову, возможность комментировать фото Клум, как известно, отключила, поэтому неизвестно, что думают ее поклонники по поводу этого откровенного кадра.

Напомним, Хайди Клум – немецкая супермодель, актриса и телеведущая. Девушка стала известной в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн. После этого Клум стала одной из ведущих моделей компании Victoria's Secret.

Хайди известна во всем мире не только как модель, но и актриса. Звезда сыграла несколько ролей в таких сериалах, как "Спин Сити", "Секс в большом городе", "Как я встретил вашу маму", "Отчаянные домохозяйки".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

Хайди Клум засветила голые ягодицы в наряде из туалетной бумаги. Модель опубликовала закулисные кадры с фотосъемки для журнала Vogue. На них звезда позировала полуобнаженной, повернувшись к камере пятой точкой.