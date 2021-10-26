Горячие 40+: Хадсон, Кардашьян и Лонгория обнажились в сети. Фото

Знаменитые Кейт Хадсон, Ким Кардашьян и Ева Лонгория не раз радовали поклонников пикантными снимками и яркими образами. В этот раз звезды предстали перед фанатами практически голыми, что можно рассмотреть их подтянутую фигуру.

Соответствующие фото актрисы и телезвезда опубликовали на личных страницах в Instagram. Поклонники оценили откровенные кадры знаменитостей и засыпали их комплиментами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Актриса Кейт Хадсон опубликовала снимок, на котором позирует в одном белье и сапогах на высоком каблуке. Она подняла ногу и держала ее рукой. Звезда покрасовалась в бюстгальтере и трусиках бежевого цвета, а свои волосы она уложила в небрежный хвост.

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"Очень красивая", "Как всегда прекрасна", "Выглядишь как Дженнифер Лопес", "Огонь", "Прекрасная", "Вау", – пишут люди.

Телезвезда Ким Кардашьян разместила серию снимков, на которых изброжена в "прозрачном" белье. Она как всегда сделала безупречный макияж и заплела свои волосы в гладкий хвост с косой.

"Прекрасна", "Вау", "Очень красивая", "Сексуальная", "Горячая", "Люблю тебя", "О боже, ты прекрасная", "Очень нравишься", "Королева", – пишут люди.

Что касается актрисы Евы Лонгория, то она позировала на камеру в бело-синем крошечном бикини, благодаря которому можно рассмотреть подтянутый пресс знаменитости. Лонгория была без грамма макияжа и с распущенными волосами.

"Девушка огонь", "Красивая", "Мега шикарная", "Ты выглядишь замечательно", "Какое красивое тело", "Улыбка замечательная", "Супер горяча", – пишут люди.

Коротко про знаменитостей:

Кейт Хадсон – американская актриса, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Родилась в 1979 году в Лос-Анджелесе. Впервые появилась в кино в 1998 году, сыграв эпизодическую роль в фильме "Пустынная тоска". Известна по ролям в фильмах "Рок на Востоке", "Жених напрокат", "Война невест", "Девушка моего друга", "Золото дураков", "Он, я и его друзья" и другие. В сентябре 2021 года объявила о помолвке с бизнесменом Дэнни Фудзикавой.

Ким Кардашьян – американская телезвезда, актриса и модель. Родилась в 1980 году в Лос-Анджелесе. Популярность обрела благодаря шоу "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, а в 2021 году они объявили о расставании. Супруги воспитывают четверых детей.

Ева Лонгория – американская актриса, продюсер и режиссёр. Родилась в 1975 году в Техасе. Популярность обрела благодаря роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки". Дебют в кино состоялся в небольшом эпизоде сериала "Беверли-Хиллз, 90210" в 2000 году. В 2016 году вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона и родила сына.

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