Надежда Мейхер показала сексуальный танец в 'прозрачном' костюме. Видео

Известная украинская певица Надежда Мейхер порадовала поклонников новым пикантным видео. На кадрах знаменитость показала сексуальный танец в "прозрачном" костюме.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "Никогда не поздно быть собой. С собой в согласии", – написала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео снято с эффектом профессиональной камеры. На нем Мейхер сексуально танцует возле красной шторы в костюме, который "светится". Благодаря "прозрачной" ткани, можно рассмотреть пышную грудь певицы.

Видео дня

Мейхер позировала перед камерой в бежевых туфлях на высоком каблуке. Образ она завершила красным маникюром и макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами.

"И этот фирменный взгляд, очень сильная энергия", "Секси", "Огонь, "Завораживающе", "Великолепна", "Вы бесподобная красотка", "Знойная брюнетка", "Как всегда шикарны. Танцы ваши завораживают. С детства ваш фанат", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Надежда Мейхер – украинская певица, актриса кино, телевидения, телеведущая и поэтесса.

Родилась в 1982 году в Хмельницкой области.

Была участницей поп-группы "ВИА Гра". С 2006 года строит сольную карьеру.

В 2002 году родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. В 2012 году родила дочь Анну от российского бизнесмена Михаила Уржумцева, а в 2014 году вышла за него замуж. Через год родила дочь Марию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надежда Мейхер позировала в корсете с глубоким декольте, который отлично подчеркнул пышный бюст певицы.