Надежда Мейхер показала сексуальный танец в "прозрачном" костюме. Видео

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Папарацци
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Надежда Мейхер показала сексуальный танец в 'прозрачном' костюме. Видео

Известная украинская певица Надежда Мейхер порадовала поклонников новым пикантным видео. На кадрах знаменитость показала сексуальный танец в "прозрачном" костюме.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. "Никогда не поздно быть собой. С собой в согласии", – написала певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео снято с эффектом профессиональной камеры. На нем Мейхер сексуально танцует возле красной шторы в костюме, который "светится". Благодаря "прозрачной" ткани, можно рассмотреть пышную грудь певицы.

Надежда Мейхер в "прозрачном" костюме.
Видео дня

Мейхер позировала перед камерой в бежевых туфлях на высоком каблуке. Образ она завершила красным маникюром и макияжем с акцентом на глаза.

Мейхер сексуально позирует на камеру.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами.

"И этот фирменный взгляд, очень сильная энергия", "Секси", "Огонь, "Завораживающе", "Великолепна", "Вы бесподобная красотка", "Знойная брюнетка", "Как всегда шикарны. Танцы ваши завораживают. С детства ваш фанат", – пишут люди.

Поклонники засыпали комплиментами.
Поклонники засыпали комплиментами.
Поклонники засыпали комплиментами.

Коротко о знаменитости:

  • Надежда Мейхер – украинская певица, актриса кино, телевидения, телеведущая и поэтесса.

  • Родилась в 1982 году в Хмельницкой области.

  • Была участницей поп-группы "ВИА Гра". С 2006 года строит сольную карьеру.

  • В 2002 году родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. В 2012 году родила дочь Анну от российского бизнесмена Михаила Уржумцева, а в 2014 году вышла за него замуж. Через год родила дочь Марию.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Надежда Мейхер позировала в корсете с глубоким декольте, который отлично подчеркнул пышный бюст певицы.

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