В секс-скандале в Дубае засветилась ведущая украинского телеканала FashionTV: ее уже наказали

Модель Лика Лев, участница шоу "ФешнРеаліті" на FashionTV UA и ведущая телеканала, оказалась участницей нашумевшего секс-скандала с голой фотосессией в Дубае. В итоге девушку выгнали из телепроекта.

Об этом стало известно OBOZREVATEL. Отметим, что Лика Лев некоторое время была ведущей модного украинского телеканала FashionTV UA, а потом – участницей реалити вместе со светскими дивами столицы, известными блогерами и победительницами конкурсов красоты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Организаторы проекта выяснили, что украинка является знакомой того самого Виталия Гречина, организатора скандальной вечеринки в отеле крупнейшего города ОАЭ.

Видео дня

Новость о голой съемке и сомнительных развлечениях моделей, среди которых было много украинок, дошла до мировых СМИ, к примеру – британского The Sun.

Лику Лев заметили на видео и фото вечеринки и вычислили благодаря тату в виде единорога на пальце (ролик, о котором идет, речь можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+).

В новой серии "ФешнРеаліті" Лика Лев расскажет всю правду о подобных вечеринках в стиле ню и найдет оправдание своего присутствия на мероприятиях этого формата.

Стоит отметить, другим участницам реалити телепроекта ее версия правды и репутация не особо понравились. Они приняли коллективное решение выгнать девушку из шоу.

Напомним, что среди участниц "ФешнРеаліті" такие известные персоны как: блогер-миллионник и MISS UKRAINE UNIVERSE 2018 Karina Zhosan, блогер и телеведущая Анна Романова, радио- и телеведущая Santa Viktoria и многие другие.

Напомним:

В Дубае в апреле 2021 года арестовали 40 девушек, которые вышли голыми на балкон. Оказалось, что они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей.

Дело в том, что такое поведение недопустимо в ОАЭ и карается законом. Среди задержанных было 12 гражданок Украины. В итоге их депортировали.

Оганизатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

Ранее OBOZREVATEL публиковал все детали секс-скандала в Дубае, объясняя, как провинились украинские модели и кто был организатором. Статью можно почитать по ссылке.