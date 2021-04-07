Все о секс-скандале в Дубае: как провинились украинские модели и кто организатор. Фото и видео

Мировую общественность на днях всколыхнула новость об украинках, которые фотографировались в обнаженном виде в Дубае. Такое поведение недопустимо в ОАЭ и карается законом.

Инцидент усугубил тот факт, что многим девушкам едва исполнилось 20 лет, а организатором развратной вечеринки в одном из отелей знаменитого курорта стал скандально известный киевлянин Виталий Гречин. Что о нем известно и кто из наших моделей "попался на горячем" – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Дубае арестовали 40 девушек, которые 3 апреля вышли голыми на балкон отеля Dubai Marina и начали фотографироваться. Позже выяснили, что они снимались для рекламы по заказу одного из местных жителей.

Местные правоохранительные органы назвали такое поведение нарушением норм общественной морали, поэтому арестовали всех участниц голой фотосессии.

Нарушительницам, в числе которых 12 украинок, грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 37 850 тысяч гривен) и депортация из страны. Кроме того, под следствие попал и российский IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия).

6 апреля украинский консул встретился с руководством департамента уголовных расследований Дубая и навестил помещенных в следственный изолятор украинок. Моделей обвиняют также в распространении в соцсети фото и видеоматериалов непристойного характера.

Среди подозреваемых оказался также киевлянин Виталий Гречин, который, по предварительным данным, был организатором отдыха с голыми моделями.

Личность Гречина весьма неоднозначная. В юности он служил в американской армии, а после занялся инвестициями. Известно, что Виталий вкладывал свои деньги в предвыборную компанию Барака Обамы. В сети "гуляют" его фото как с политическими деятелями США, так и с голливудскими звездами.

Также Гречин открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве в 2002-2003 годах. Бизнесмен до сих пор поддерживает с ними дружбу.

Стоит отдельно отметить видео-интервью Виталия Гречина, где он представлен как серьезный финансист, галерист и советник Демократической партии США. Предприниматель является также основателем нетворкинг-платформы для блогеров "Megalikes". Кроме того, в числе его дорогих увлечений – коллекционирование мощных и очень ярких американских автомобилей, в числе которых белый Corvette C6 Cabrio. Раньше в его гараже стояли Honda Prelude, Nissan Maxima, Lexus, Ford, Mustang, Chrysler и множество других машин класса люкс.

На YouTube есть видео с провокационным названием "Гречин пати в Трахобрате", на котором можно увидеть непристойные кадры с отдыха Виталия в кругу множества женщин в белье и без него.

Также имя Гречина появилось в СМИ в 2019 году в связи со скандальными кадрами участия покерного игрока Дэна Кейтса в вечеринке в стиле Playboy с полуголыми девушками в масках.

Источники пишут, что мужчина занимается организацией вечеринок и для украинских депутатов Верховной Рады, на которых всегда присутствуют модели из его "эскорт-свиты".

"У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он "женат" на всех сразу", – рассказал близкий к Виталию источник.

Как стало известно, из 40 молодых женщин, которые сейчас находятся под арестом в Дубае, 12 являются гражданками Украины. Вместе с другими девушками они разделились для съемок в рекламном ролике. Многие из украинок, угодивших в скандал, уже были знакомы между собой и даже участвовали в подобных курортных вечеринках Гречина.

Так, за месяц до поездки в ОАЭ, Виталий устроил "БДСМ-вечеринку" в Буковеле в честь своего дня рождения, на которой присутствовали и участницы скандальной съемки на балконе – модели Яна и Диана. Все девушки тогда были одеты лишь в маски, сексуальное белье и портупеи.

Некоторые модели уже успели удалить свои страницы из соцсетей. Но во время поездки в арабское государство все они публиковали фото и видео своего путешествия.

Так, одна из моделей, которая засветилась в незаконной съемке в Дубае, – Катя К. Она работает визажистом и дружит с еще одной участницей фотосессии – Дианой.

Об этом журналисты узнали из поста девушки в Instagram. "Новые люди, новые знакомства, новые… идеи, готовность вырваться на другой конец страны или за границу по щелчку пальца. В общем, в старости будет, что вспомнить, правда, Ди", – написала в сети Катя, обращаясь к Диане.

Участвовала в съемке рекламы на скандальном балконе и блогер Настя. Девушка радовала своих фолловеров регулярными снимками с отдыха и даже показывала номера отелей, в которых они жили с другими девочками.

Была там и киевлянка Яна, ее на групповом фото можно вычислить по большому тату на бедре.

Кроме этих девушек, всплыли еще несколько имен моделей: Дарья Х., Татьяна Б., Анастасия К., София Т.

OBOZREVATEL продолжает следить за развитием скандала с украинками. Так, было выяснено, какими яхтами и автомобилями владеет Виталий Гречин, а также опубликованы компрометирующие снимки его увлечения голыми моделями. Свою слабость к молодым красавицам Гречин не скрывает, а наоборот, всячески демонстрирует в соцсетях.