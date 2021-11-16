Фитнес-блогер в бикини показала правильный ракурс для упругих ягодиц. Фото

Известный британский финтес-блогер Хейли Мэдиган поделилась с фанатами своими секретами удачного фото. Инфлюэнсер продемонстрировала два кадра с разницей в 2 секунды, на которых ее ягодицы выглядят севершенно по-разному.

Удачный и неудачный фотоснимок звезда социальных сетей выложила на свою страницу в Instagram, насчитывающую полмиллиона подписчиков. Таким образом автор хотела продемонстрировать, что даже подтянутая фигура может выглядеть нефотогенично, если не приложить усилий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На коллаже запечатлены два кадра, один из которых сделан при хорошем освещении. Спортсменка подняла одну ногу, выставив вперед ягодицы. Такое позирование продемонстрировало подтянутые мышцы Хейли и ровную спину.

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Однако, уже через несколько секунд блогер сделала другой кадр, на котором держит телефон выше, а ногу оставила стоять на земле. На нем хорошо видны целлюлит и складки на теле Мэдиган.

Этими фотографиями инфлюэнсер хотела донести до своей аудитории, что не стоит критиковать себя за фигуру, основываясь на съемках.

"Раньше, увидев правое фото, я бы начала критиковать себя и свое тело, не осознавая, что в разных ракурсах и при лучшем освещении оно выглядит иначе. Способ, который помог мне – противостоять внутреннему голосу, негативно отзывающемуся о моей фигуре", – поделилась автор поста.

По ее словам, внутренняя критика возникает, когда на протяжении жизни вам говорят неприятные вещи. С этим нужно бороться, потому что даже после исправления своих недостатков комплексы останутся в голове.

Отметим, что на странице у Хейли часто появляются подобные коллажи, под которыми она рассказывает о любви к себе. К примеру, в прошлом месяце спортсменка выложила два фото в бикини в расслабленной и напряженной позе, чтобы избавить подписчиков от комплекса выпирающего живота.

На другом фото тренер показала, как меняется внешний вид талии благодаря отставленной ноге.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о всемирно известных моделях, которые показали упругие ягодицы в новой позе. Именно этот ракурс создает эффект "лифтинга" без хирургического вмешательства.