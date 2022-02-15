"Это как Везувий": 64-летний Зибров рассказал о сексе с женой

Украинский эстрадный певец Павел Зибров рассказал об интимных отношениях со своей женой Мариной, с которой он прожил вместе 27 лет. 64-летний артист признался, что сексуальная жизнь в браке отличается от той, которая была в начале романа, но все зависит от настроения.

О личном знаменитость поговорил с журналистам программы "Зірковий шлях". Сексуальная жизнь Зиброва с возрастом "изменилась", как высказался сам певец, но не закончилась.

"Ясно, что такой страстной, как до бракосочетания, [нет], она не становится такой вулканической, будем так говорить. Более спокойной", – сказал 64-летний исполнитель.

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Он признался, что "романтическое настроение" у него появляется после долгой разлуки с любимой. Например, когда он только вернулся из поездки. Но бывает, что огонь между парой вспыхивает и без причины.

"Столько есть всяких случаев, которые непредсказуемы просто. Это как фонтан, как Везувий", – заявил Народный артист Украины.

Напомним, что Зибров был женат дважды. Первая его избранница по имени Татьяна ушла к своему студенту, когда артисту было 27 лет.

Со второй женой, Мариной Зибровой, певец узаконил отношения в 1994-м. Женщина работает директором, режиссером и художником по костюмам в театре Зиброва.

У звезды двое детей: дочь Диана, которая родилась в 1997 году, и приемный сын Александр (родился в 1980-м в первом браке Марины).

Коротко о знаменитости:

Павел Зибров – известный певец, композитор, автор текстов песен. Народный артист Украины (1996). Родом из села Червоное Винницкой области.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Павел Зибров, Нина Матвиенко и Лидия Ротару раскрыли размер своих пенсий. Звезды в среднем получают около 5 тыс. гривен и, как заявляют, тратят эти деньги на еду, поликлиники и коммуналку.