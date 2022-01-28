Гламурная мама создала стриптиз-империю в Британии: как выглядит 34-летняя бизнесвумен

34-летняя "гламурная мама" Эми Гвинн стала владелицей крупнейшего стрип-клуба Великобритании в центре Ливерпуля. Недавно она открыла новое заведение 18+ в Лондоне, создав собственную стриптиз-империю под названием Rude.

Как передает Daily Star, Гвинн – бывшая модель. Ее целью является изменение стереотипов о стриптиз-клубах и защита их сотрудниц. Rude возглавляют женщины, а Эми берет личную ответственность за танцовщиц, следя за тем, чтобы они чувствовали себя комфортно, уверенно и были в безопасности.

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Гвинн управляла ливерпульским клубом в течение 11 лет, после чего решилась расширить бизнес. Как сказала она, это естественный шаг вперед для нее самой и для Rude.

"С момента открытия Rude в 2010 году, я была шокирована и потрясена тем, как обращаются с девушками в индустрии. Я поставила перед собой задачу обеспечить, чтобы ко всем танцорам относились с максимальным уважением и чтобы они были уверены в себе", – пояснила британка.

Она сказала, что ее роль в клубе состоит в расширении возможностей танцовщиц. Эми хочет, чтобы они чувствовали себя непринужденно, сексуально и не боялись идти на работу.

"Моя обязанность – обеспечить, чтобы девушки хорошо зарабатывали на своих танцах, а это то, что они все любят делать", – отметила "гламурная мама".

Эми также позаботилась о том, чтобы у ее сотрудниц всегда была работа. Во время пандемии Rude переключился на сценические шоу в американском стиле.

"Я получаю так много прекрасных сообщений от девушек со всей страны, которые восхваляют и благодарят меня за то, что я делаю в Rude. Поддержка была ошеломляющей", – рассказала Гвинн.

Она добавила, что сотрудницы могут поговорить с ней о чем угодно. "Я всегда открыта. Мы все вместе. Они чувствуют себя намного комфортнее с женщиной-боссом", – объяснила Эми.

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