"Самая сексуальная бабушка мира" поразила фанатов фото в откровенном топе

Блогер Джина Стюарт, которая называет себя "самой горячей бабушкой ​​мира", поразила подписчиков новым откровенным фото. Она продемонстрировала пышные формы в ярком топе, который еле прикрывал грудь.

51-летняя женщина решила, что откровенный снимок – лучший способ поздороваться со своими фанатами. "Доброе утро, вставай и свети!" – написала она в Instagram-посте. Пользователи сети ответили Стюарт комплиментами, отметив, что она очень горячая и красивая.

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Гламурная бабушка живет в Австралии. Известно, что у нее четверо детей и уже есть внуки. У Джины силиконовая грудь, однако, как утверждает она, никогда не было ботокса или филлеров.

В соцсетях она часто публикует соблазнительные кадры, демонстрируя перед камерой фигуру в прозрачных блузах, эротическом белье, купальниках, топах с глубоким декольте.

Женщина делает яркий макияж и красит волосы в белый, чтобы выглядеть еще более молодо. Кроме того, она ведет еще одну страницу в социальной сети Instagram о здоровье, делясь своими секретами хорошего самочувствия. Например, Стюарт советует загорать голышом по несколько минут в день, чтобы напитать свое тело энергией.

Также она признавалась, что время от времени использует натуральную косметику для ухода за лицом – масло кокоса и шиповника.

Джина решила, что бросит вызов своему возрасту и статусу бабушки, чтобы доказать – она может быть сексуальной не зависимо от этого.

Как писал OBOZREVATEL, ранее альтернативная модель и мама двоих детей Эйми Смит рассказала, какое из ее многочисленных тату было самым болезненным. Фанатка пирсинга и рисунков на теле призналась, что даже плакала, когда сидела у мастера.