Елизавета II в салатовом пальто и цветочном платье пришла на матч. Фото

Королева Великобритании Елизавета II посетила матч поло Royal Windsor Cup в Эгеме. На этом мероприятии она появилась в пальто салатового цвета, в тон к нему подобрала шляпу и дополнила образ обувью на низком ходу.

Также монарх надела светлое платье в мелкий цветочный принт, белые перчатки, а на шее у нее виднелось жемчужное ожерелье. Изысканности образу королевы добавила бриллиантовая брошка в виде цветка, которая была пришпилена на груди. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отметим, что Елизавета II очень любит поло и скачки, поэтому на мероприятии с ее лица не сходила улыбка. Ее Величество наслаждалась наблюдением за происходящим.

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В последние недели монарх существенно изменила свой королевский график и стала гораздо чаще выходить в свет после долгих месяцев самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II посетила студию ITV, расположенную в Солфорде на улице Коронации. Во время своего визита монарх встретилась с председателем ITV Питером Базелгеттом и управляющим директором Continuing Drama Джоном Уистоном.