Елизавета II в бирюзовом пальто и фирменной шляпе побывала на съемках кино. Фото

Королева Великобритании Елизавета II посетила студию ITV, расположенную в Солфорде на улице Коронации. Она выбрала для этого мероприятия пальто ярко-бирюзового цвета, обувь на маленьком каблуке, в тон ко всему наряду подобрала шляпу.

Во время своего визита монарх встретилась с председателем ITV Питером Базелгеттом и управляющим директором Continuing Drama Джоном Уистоном. Сейчас здесь активно работают над съемками новой картины, сообщает издание Manchester Evening News (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Генеральный директор ITV Дама Кэролайн МакКолл также сопровождала королеву в Студию 1, где Ее Величество имела возможность побеседовать с группой актеров из "Возвращения Ровера".

Видео дня

После этого королева собирается посетить Манчестерский собор, где встретится с общественными группами со всего Северо-Запада, чтобы узнать, как они поддержали тех, кто пострадал от пандемии коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что любимым аксессуаром королевы Великобритании Елизаветы II в пасмурные дни является зонт Fulton Birdcage. Так, она отдает предпочтение прозрачному фасону "птичья клетка".