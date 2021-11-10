Голая на полу: победительница 'Холостяка' восхитила фанатов откровенным фото

Победительница романтичного шоу "Холостяка-10" Даша Ульянова порадовала поклонников пикантным снимком. Девушка сфотографировалась голой лежа на полу.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. За сутки фото набрало более 21 тысячи лайков и почти 100 комментариев (чтобы посмотреть снимок, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном фото Даша позирует абсолютно голой, а ее тело измазано синей краской. Она лежит на белой простыне, на полу, вытянув руки вперед, благодаря чему прикрыла грудь.

На фоне Ульяновой разбросаны краски, кисточки и разрисованные холсты. Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза. Волосы она собрала в пучок, и слегка вынула пряди к лицу.

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Поклонники модели засыпали ее комплиментами.

"Невероятное фото, невероятной тебя", "Вау, как красиво", "Вау", "Какая ты", "Кайф", "Шикарная", "Муза", "Невероятно атмосферно", "Очень красивое фото", "Как картина", "Круто", "Даша, сама женственность", "Очень", "Красиво и эстетично", "Ты прекрасна", – пишут люди.

К слову, это не в первый раз, когда Дарья публикует откровенные снимки. Девушка очень любит устраивать себе фотосессии и показывать пикантные снимки на личной странице в Instagram.

Коротко о знаменитости:

Даша Ульянова – 23-летняя мастер спорта по художественной гимнастике, блогер. Родом из Кривого Рога (Днепропетровская область). Принимала участие в шоу "Холостяк 10", где главным героем был Максим Михайлюк. Девушка выиграла проект, однако пара прекратила общение после шоу.

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