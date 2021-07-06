Джулия Робертс показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы
Известная американская актриса Джулия Робертс поделилась романтическим снимком, на котором позировала со своим супругом Дэниелом Модером. 4 июля влюбленные отпраздновали гиацинтовую свадьбу – 19 лет брака.
На своей странице в Instagram знаменитость решила опубликовать памятное фото в честь особого случая. Джулия появилась в кадре в солнцезащитных очках, оранжевом блайзере с ярким рисунком и рубашке. Тогда как ее избранник был запечатлен с мокрыми волосами, а голый торс он спрятал за полотенцем. Пара сделала селфи во время отдыха на пляже.
"19 лет. И это лишь начало", – трогательно подписала фото Робертс.
Снимок понравился поклонникам, поэтому вовсе неудивительно, что всего за день он набрал более 650 тысяч лайков.
"Любовь, это любовь! Счастливой годовщины", "Лучшая пара из когда-либо существовавших", – поздравили звезд фанаты.
Коротко о знаменитостях:
У Робертс и Модера есть трое детей. В 2004 году у пары родилась двойня – дочь Хезел Патриша и сын Финнеас Уолтер. Через три года актриса стала матерью в третий раз, родив сына Генри.
Модер является вторым мужем Джулии. Ранее она была замужем за музыкантом Лайлом Ловеттом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее горячие фото 23-летней Джулии Робертс из архива восхитили сеть. Так, коллаж из снимков 1990 года появился в Facebook на странице Movie Seekers. Фото сделал известный американский фотограф Герб Ритц на пляже Малибу, США, Калифорния.