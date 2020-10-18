Горячие фото 23-летней Джулии Робертс из архива восхитили сеть

В сети опубликовали архивные фото актрисы Голливуда Джулии Робертс, которые вызвали восторг у пользователей.

Так, коллаж из снимков 1990 года появился в Facebook на странице Movie Seekers. Фото сделал известный американский фотограф Герб Ритц на пляже Малибу, США, Калифорния.

Тогда Джулии Робертс было 23 года. На фото актриса позирует в сексуальном белье.

Публикация восхитила пользователей. "Самая обаятельная... Боже, ее улыбка", "Улыбка на все времена", "Никогда не считала ее красавицей, но здесь она восхитительна", "Бесподобные фото... и улыбка... такое ощущение, что в ней помещается весь мир", – в частности, пишут они.

Как известно, на тот момент Джулия Робертс уже была успешной актрисой. Так, в 1989 году ее прославил фильм "Стальные магнолии", за который она получила премию "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар". А в 1990 году вышел всемирно известный фильм "Красотка", где актриса сыграла главную роль в паре с Ричардом Гиром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 52-летняя Джулия Робертс в бикини показала тату в интимном месте.