Актер из "Чудаков" рассказал, как сломал пенис во время исполнения трюка

50-летний американский актер и каскадер Джонни Ноксвилл заявил, что во время съемок сериала "Чудаки" самой серьезной его травмой был перелом пениса. Звезде в течение трех с половиной лет пришлось пользоваться катетером.

Как передает Variety, Ноксвилл травмировался в 2007 году во время опасного трюка. Актер пытался выполнить сальто назад на мотоцикле. Транспортное средство взлетело в воздух и приземлилось ему на промежность.

"Несколько лет назад я сломал свою "спортивную собаку". Это хорошо задокументировано. Так много было сказано о столь малом", – пошутил звезда.

Ноксвилл отметил: врач заявил ему, что если бы основной удар пришелся на пару сантиметров ниже, то половой орган "вышел бы из строя".

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"Но с тех пор у меня двое детей, так что он в отличном рабочем состоянии", – с юмором заявил каскадер.

Экстремальное телешоу "Чудаки" демонстрировалось на американском канале MTV с 2000 по 2002 год. Его участники ставили на себе и друг на друге глупые и зачастую опасные эксперименты.

В 2008 году этот сериал занял 68 место в списке величайших шоу за последние 25 лет (по версии журнала Entertainment Weekly). По мотивам проекта были сняты полнометражные фильмы.

Добавим, что для грядущего кино "Чудаки навсегда", четвертого основного фильма франшизы после "Чудаков 3D" 2010 года, Ноксвилл выполнил еще больше трюков.

В фильме также снимались завсегдатаи сериала Стив-О, Ви Мэн, Крис Понтиус, Дэйв Инглэнд, Эрен МакГехи и Престон Лейси. Премьера киноленты в США запланирована на 4 февраля.

Трейлер "Чудаков навсегда":

Коротко о звезде:

Джонни Ноксвилл (имя при рождении Филип Джон Клэпп) – американский актер, сценарист, продюсер и каскадер, в первую очередь известный как создатель сериала "Чудаки".

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