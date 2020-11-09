Джигурда поддержал Дзюбу и опубликовал в сеть скандальное видео 18+

Одиозный шоумен Никита Джигурда решил поддержать футболиста Артема Дзюбу после скандала с попаданием в сеть видео, на котором игрок "Зенита" занимается самоудовлетворением.

Так, артист опубликовал на своей странице в Instagram подобный кадр, на котором занимается тем же, чем и спортсмен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, миру пора прекратить стыдиться проявления здоровой сексуальности.

"Мужчинам нужно гордиться своим фаллосом!", – сказал Джигурда.

Также шоумен считает, что Дзюба мог отправлять данное видео какой-нибудь женщине. Никита заявил, что он хорошо понимает футболиста, так как несколько лет назад в сеть попадали видео интимного характера с его участием.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие популярные знаменитости поддержали лидера сборной России по футболу Артема Дзюбу, который на видео занимался самоудовлетворением.