Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отдыхают в Италии. Фото с прогулки на яхте

Американская певица Дженнифер Лопес вместе со своим избранником Беном Аффлеком отправилась в итальянский приморский городок Амальфи. Влюбленных во время морской прогулки на яхте засекли репортеры.

OBOZREVATEL предлагает узнать, в каких нарядах появились звезды на этот раз. Аффлек был в светлых брюках и серой футболке, тогда как Лопес – в белом топе в красную полоску, широких белых брюках и босоножках на платформе (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, на шее у актрисы виднелся кулон с тремя золотыми буквами – B, E, N. Это украшение папарацци заметили на ее шее сразу после дня рождения, поэтому они предполагают, что это был подарок Аффлека на 52-летие возлюбленной.

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Согласно заявлениям СМИ, Аффлек подарил Джей Ло на день рождения несколько ювелирных украшений от одного из любимых брендов поп-иконы – Foundrae.

"Изготовленная на заказ вещь, которую Бен создал для Дженнифер, ясно выражает их любовь, но также является напоминанием об их способности к изменениям и росту. Например, один из выбранных им медальонов олицетворяет стойкость, которую он описывал как дикое, обильное и необузданное чувство", – рассказала газетам креативный директор марки Бет Багдайкей.

Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес отметила свой 52-й день рождения в компании любимого человека. Она опубликовала новое фото, на котором страстно целовалась с Беном Аффлеком на яхте. Звезда выбрала для особенного дня бикини с ярким принтом, стильный головной убор, полупрозрачную накидку и завершила образ аксессуарами.