52-летняя Дженнифер Лопес показала страстный поцелуй с Аффлеком в свой день рождения. Фото

Американская певица Дженнифер Лопес отметила свой 52-й день рождения в компании любимого человека. Она опубликовала новое фото, на котором страстно целовалась актером Беном Аффлеком на яхте.

Соответствующие кадры знаменитость выложила на своей странице в Instagram. Лопес выбрала для особенного дня бикини с ярким принтом, стильный головной убор, полупрозрачную накидку и завершила образ аксессуарами (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Бен Аффлек появился на романтичных снимках в темно-синей рубашке и брюках бежевого цвета. Он страстно поцеловал свою избранницу.

Видео дня

Согласно заявлениям инсайдера, Бен и Дженнифер настроены довольно серьезно. В скором времени пара планирует объявить о помолвке.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после слухов о романе стали жить вместе. Пара арендовала роскошный коттедж в Майами за 18 млн долларов.

Напомним, что Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма "Глубокие воды" в 2002 году и моментально влюбились друг в друга. Буквально через несколько месяцев Бен предложил Дженнифер стать его единственной и подарил помолвочное кольцо. Однако в 2004 они заявили о расставании.

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color.

​​​​​​​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнифер Лопес поймали за объятиями с Аффлеком. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте близкой подруги Лопес – актрисы и писательницы Лии Ремини. Женщина опубликовала видео, смонтированное из фотографий, сделанных в июне – на праздновании ее 51-летия.