Темнокожая модель Playboy раскрыла правду о Хью Хефнере и "кроликах": все было создано для секса, но нас защищали

Экс-сотрудница Playboy Джаки Нетт стала одной из первых цветных женщин в компании Хью Хефнера и работала там почти 12 лет. Американка заявила, что девушек-"кроликов" Playboy уважали на работе и защищали от домогательств, и в целом все было "гораздо более консервативно, чем казалось".

В беседе с Fox News Джаки рассказала, что в молодости мечтала стать актрисой и для этого переехала из Миссисипи в Калифорнию. Однако в 1967 году она нашла неожиданную работу – стала моделью-"кроликом" в лос-анджелесском клубе Playboy на Сансет-Стрип.

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"Калифорния казалась таким большим новым миром. А я была невинной девочкой с грязью Миссисипи между пальцами ног", – поделилась американка.

Она сказала, что в то время изучала театральное искусство, но ее финансовое положение было плачевным. Друг убедил Джаки, что она должна устроиться в один из клубов Playboy. Тогда девушка ничего не знала о компании Хефнера, но пошла на собеседование. Неожиданно ее ждал отказ – будущей модели заявили, что она слишком худая.

"Вот я и подумала, что наберу вес. Я набрала 10 фунтов (около 4,5 кг, – ред.) за два месяца. Я все еще была слишком худой, но в конце концов меня взяли на работу. Я была настойчивой", – вспомнила Джаки.

Она пояснила, что девушек-"кроликов", которые развлекали публику и исполняли роль официанток и крупье в заведениях Хефнера, нанимали в первую очередь из-за красоты. Им приходилось поддерживать свой вес и тщательно следить за внешним видом.

То, что моделей не уважали на работе, Джаки назвала мифом. "Мы были очень защищены. Никому не разрешалось к нам прикасаться – а, поверьте, все хотели прикоснуться к кроличьему хвосту. Я видела, как директор комнаты выводил людей из клуба. Даже если его не было рядом, ты шла к старшему "кролику" и они защищали тебя", – рассказала экс-сотрудница заведения Playboy.

Она пояснила, что клубы Playboy должны были быть веселыми и захватывающими, "но это также была иллюзия". "Вы играли по правилам", – отметила американка.

Джаки подчеркнула, что на самом деле на "кроликах" было больше одежды, чем казалось. Например, многие девушки носили под униформой – корсетом с открытыми плечами – две пары колготок. "Единственное, что было открыто, это руки, спина, верхняя часть груди и лицо. Остальное было прикрыто", – сказала она.

Хефнера Джаки описала как очень мягкого человека. "Я никогда не видела его пьяным. Я ни разу не видела дыма. Я никогда не видела, чтобы он громко говорил. Я видела, как он ходил с какой-нибудь дамой – или дамами – под руку. Но он... не позволял себе вольностей. Такое могло быть, но лично я этого не видела", – поделилась впечатлениями женщина.

В особняке Хефнера, по ее словам, "все было создано для секса". Однако сама она не хотела испытывать подобный опыт. На вечеринках, как заявила Джаки, она избегала интимных связей.

"После десерта вторым фильмом обычно было порно, вроде "Глубокой глотки" или "За зеленой дверью". Тогда я говорила: "Спасибо", – и шла домой", – со смехом рассказала она.

Как пояснила экс-"кролик", на вечеринках основателя Playboy можно было заниматься разными вещами: смотреть фильмы, есть хорошую еду, плавать в бассейне, знакомиться с новыми людьми, наблюдать за животными из частного зоопарка. Можно было и "играть", как это назвала Джаки, но она сказала, что никогда не участвовала в подобном и то, что на самом деле происходило в особняке, остается для нее только воображением.

Джаки ушла из Playboy Club в 1979 году, потому что вышла замуж. Ее муж хотел жить в Долине и семья переехала, хотя, как призналась женщина, этот период был для нее тяжелым и она могла бы работать "кроликом" дольше, если бы не обстоятельства.

Сегодня Джаки – инструктор по йоге, она замужем 43 года и получила степень бакалавра в области дизайна интерьера и искусства. Интересно, что некоторые нынешние ученицы американки по йоге – это тоже бывшие "кролики".

"Я благодарю Playboy за ту жизнь, которая у меня есть. Это дало мне возможность выразить себя. Это почти как когда ты надеваешь костюм на Хэллоуин. Ты примеряешь совершенно другую личность, и это меняет тебя. Вот как это было для меня. Это часть меня, и я не стыжусь этого", – отметила женщина.

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