Дорофеева в купальнике с большим разрезом на груди сексуально позировала с конфетой. Фото

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками серией пикантных снимков в откровенном образе. Знаменитость сексуально позировала на камеру в крошечном купальнике, а во рту она держала конфету.

Соответствующие фото Дорофеева опубликовала в Instagram. На фото знаменитость предстала в розовом крошечном купальнике, который едва прикрывал грудь знаменитости. Дополнила свой сексуальный образ артистка чупа-чупсом, который она держала во рту.

Дорофеева игриво позировала перед камерой с томным взглядом и взъерошенными волосами. В тон к купальнику звезда сделала розовый мейкап с графическими стрелками.

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"Конфета", – коротко подписала фото Надя.

Пользователи сети пришли в восторг от пикантных фото Дорофеевой. Они засыпали Надю множеством комплиментов, отметив, что звезда выглядит очень хорошо. На пикантные кадры отреагировал и супруг певицы, артист Владимир Дантес. Он кратко написал в комментариях: "Ай, какая горячая".

"Вот это конфетка", "Какая же Вы классная", "Вызывайте пожарных", – писали поклонники в сети.

Коротко о знаменитости:

Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".

В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.

Дорофеева долгое время встречалась, а затем и жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес. Артистка вышла замуж за возлюбленного в июле 2015 года. Свадьбу сыграли в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Надя Дорофеева показала точеную фигуру в ярком купальнике. Свой образ она дополнила белыми кроссовками, кепкой и стильными солнцезащитными очками.