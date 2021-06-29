Дорофеева показала точеную фигуру в ярком купальнике. Фото
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых позировала в розовом купальнике. Свой образ она дополнила белыми кроссовками, кепкой и стильными солнцезащитными очками.
Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Она похвасталась на камеру пышным бюстом и стройным телом (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
"Это я. Читаю ваши комменты под клипом "Почему", – прокомментировала публикацию Дорофеева.
Пользователи сети пришли в восторг от пикантных фото знаменитости. Они засыпали Надю множеством комплиментов.
Коротко о знаменитости:
Надя Дорофеева – популярная украинская исполнительница, которая начинала свою карьеру с участия в группе "Время и Стекло".
В конце прошлого года она выпустила первый сольный трек "Gorit": за несколько дней новый хит набрал миллионы просмотров на YouTube.
Дорофеева долгое время встречалась, а затем и жила в гражданском браке с украинским певцом Владимиром Гудковым, известным под псевдонимом Владимир Дантес. Артистка вышла замуж за возлюбленного в июле 2015 года. Свадьбу сыграли в Киеве.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Надя Дорофеева презентовала новый клип на песню "Почему". В ролике артистка появилась в дерзких образах и с розовыми волосами.