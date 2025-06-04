Должно быть у каждой уважаемой барышни: львовский блогер показала необычное средство для интимных утех и подняла на уши сеть

Львовская блогер Виктория наделала немало шума в сети, обнародовав видео, где рассказала о довольно оригинальном средстве для интимных утех. Интернет-деятельница показала латексную салфетку, которая предназначена для защиты от инфекций во время орального секса, отметив, что это вещь "без которой ни одна уважаемая барышня не выходит из дома".

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В частности, девушка рассказала обо всех преимуществах этого необычного средства, одним из которых указала наличие аромата банана. Соответствующий ролик она разместила на личной странице в Instagram.

Такой видео-обзор латексной салфетки спровоцировал довольно бурное обсуждение среди пользователей сети. Так, например, некоторые юзеры иронично заметили: неужели каждая "уважающая себя девушка", выходя на улицу, обязательно планирует интим с незнакомцем, что ей так необходима соответствующая защита.

Другие же люди начали довольно активно шутить о том, что латексная салфетка имеет определенный запах и вкус, так что начали предлагать свои варианты:

"А есть со вкусом сметаны и зелени?"

"Вкус "холодец с хреном" есть?"

"Мне со вкусом шашлыка".

"С голодухи можно и съесть".

"Интересно, а есть с запахом селедки?"

Однако нашлись и те пользователи сети, которые отметили, что подобный контент является довольно полезным, ведь такое средство для интимных утех помогает защититься от нежелательных инфекций. Поэтому некоторые юзеры откровенно заметили, что удивлены из-за бурной реакции на ролик:

"Не понимаю почему люди так насмехаются над защитой для женщин. Фактически это то же самое, что защита для мужчин, только для женщин. Из-за таких комментаторов многие и отказываются от контрацепции и потом жалеют".

"Пока не прочитала комментарии, не ожидала, что все настолько плохо с половым воспитанием".

"Человек рассказал полезную информацию, и тут понеслось".

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