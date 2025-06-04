'Королева ДНР' кардинально сменила образ и полностью разделась для фото: подписчики заметили 'нюанс'

Скандальная фигура пророссийского лагеря, сторонница Кремлевского режима и "королева" так называемой "ДНР" Алина Андриевская снова оказалась в центре внимания. На этот раз женщина "поразила" провокационной фотосессией – она полностью обнажилась ради эффектного кадра с букетом роз.

Видео дня

На снимке, который Андриевская опубликовала в TikTok, она позирует абсолютно без одежды, прикрывшись лишь большим букетом красных роз, обернутым в белую бумагу с красной лентой. Она стоит на каблуках в белоснежных туфлях, собрав волосы в элегантный пучок и дополнив образ длинными серьгами. Кадр сделан в зеркале, на фоне типичной прихожей с деревянными дверями и шкафом-купе, что создает контраст с "изысканным" видом самой героини.

Однако вместо восторга, публика обратила внимание на несколько иное – детали внешности Андриевской, которые выглядят явно измененными. В первую очередь пользователи заметили неестественную форму ее ягодиц – они имеют выразительные и непропорциональные изгибы, которые напоминают результат хирургического вмешательства. В комментариях общество не сдерживается:

"Хочется верить, что это монтаж! Особенно пятая точка!"

"Туз живет отдельной жизнью".

"Мой шок шокирован".

"Мать Васильева, что это?"

Кроме того, в глаза бросаются изменения в зоне груди. По сравнению с ее более давними фотографиями, бюст Андриевской стал заметно больше, что также вызывает предположение о пластической операции. Сама Алина на комментарии не реагирует и никоим образом не подтверждает факт каких-либо вмешательств.

Напомним, Андриевская стала известной после открытой поддержки оккупационной администрации на Донбассе, что уже не раз вызывало возмущение среди украинских пользователей. Ее публичная активность – преимущественно провокационная и эпатажная – регулярно вызывает волну критики, однако останавливаться она, похоже, не собирается.

Ранее OBOZ.UA писал, что "королева ДНР" получила грамоту за то, что якобы помогает россиянам в войне против Украины. Своим "достижением" она похвасталась в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!