Дочь Мадонны примерила сексуальное латексное белье для показа Рианны. Фото

Дочь американской певицы Мадонны – 24-летняя Лурдес Леон – поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых продемонстрировала фигуру в латексном белье. В таком образе она посетила шоу бренда исполнительницы Рианны под названием Savage X Fenty.

Соответствующие фото девушка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Стоит отметить, что комментарии под публикацией Лурдес скрыла.

Дочь Мадонны позировала на камеру в латексном белье бирюзового цвета, которое сочетала с высокими сапогами на каблуках и халатом. Также девушка разбавила лук разнообразными аксессуарами.

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Коротко о знаменитости:

24-летняя Лурдес – родная дочь Мадонны. Ее отец – актер кубинского происхождения Карлос Леон. Девушка работает моделью.

Также у Мадонны есть родной сын – 20-летний Рокко, и четверо приемных детей: 8-летние Стелла и Эстер, 15-летний Дэвид Банда и 15-летняя Мерси Джеймс. Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави.

Напомним: до этого Лурдес Леон продемонстрировала небритые подмышки. Это произошло во время бала Met Gala в Нью-Йорке. 24-летняя модель также показала язык.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 63-летняя Мадонна предстала в откровенном наряде служанки. На ней был черный костюм из кожи и латекса, а также головной убор. Также певица обула туфли на высоких каблуках.