Дочь Мадонны засветила 'пушистые' подмышки на Met Gala 2021. Фото

Дочь американской поп-певицы Мадонны Леон Лурдес продемонстрировала небритые подмышки. Это произошло во время бала Met Gala в Нью-Йорке.

О мероприятии пишет Daily Star. 24-летняя модель также показала язык (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На знаменитости было розовое платье от Moschino. Его верх выполнен в виде лифа, а костюм оформлен перекрестным поясом и блестящими камнями. В руках у Лурдес была сумка в тон к наряду.

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Когда девушка позировала фотографам, она подняла руку вверх, демонстрируя небритую подмышку. Также модель показала язык с пирсингом.

"Люди думают, что я этот бездарный богатый ребенок, которому было дано все, но это не так", – сказала дочь Мадонны в беседе с Vogue.

Лурдес уточнила, что она сама оплатила учебу в колледже.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее проводится ежегодно в Нью-Йорке. Он является одним из крупнейших светских мероприятий города.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 63-летняя Мадонна предстала в откровенном наряде служанки. На ней был черный костюм из кожи и латекса, а также головной убор. Также певица обула туфли на высоких каблуках.