Модель из Финляндии покрыла почти все тело тату и побрилась налысо ради карты Таро Солнце на голове

30-летняя модель Instagram Милана Пуллиайнен из Финляндии сделала свою первую татуировку в 17 лет и думала, что на этом остановится. Но теперь она почти полностью покрыта чернилами и даже закрасила себе голову, которую побрила налысо.

Как пишет Daily Star, девушка сначала беспокоилась, что слишком много татуировок повлияет на перспективы ее трудоустройства. Но в итоге, эпатажный внешний вид не помешал Пуллиайнен найти работу и стать медсестрой.

"В 17 лет я сделала свою первую татуировку. Я никогда не думала, что хочу много татуировок, потому что не осмеливалась. Сначала я думала, что не получу работу или обо мне начнут много говорить, но татуировщик меня вдохновил. Я больше не боялась", – рассказала финка.

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По словам девушки, красочные татуировки приносят ей радость и отражают позитив.

Тело Пуллиайнен покрыто яркими узорами: от блесток на лице до роз, мандал, бабочек и черепа на спине. А больше всего ей нравится одна из самых шокирующих татуировок, которая находится на макушке.

"Моя любимая татуировка – это карта Таро Солнце на голове, что означает, что я всегда хочу верить в добро и всегда сияю на солнце, несмотря ни на что", – добавила она.

Кроме того, специально для перманентных рисунков финка сбрила волосы и стала лысой.

"Я хотела подстричься, и татуировки идеально подошли к моей лысой голове. Они привносят краски в мою жизнь. Татуировки на лице мне тоже кажутся красивыми", – поделилась девушка.

В ближайшее время она собирается полностью раскрасить свои ягодицы. На них будут изображены головы тигра и пантеры.

"Я надеюсь, что люди научатся держать плохие комментарии при себе. Мы все красивые. Я надеюсь, что смогу подать пример другим, чтобы они выглядели именно так, как они хотят", – резюмировала медсестра, добавив, что от положительных отзывов о своем теле она получает удовольствие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что австралийская тату-модель Эмбер Люк покрыла себя чернилами на 98%. В сети ее стали называть уродиной и рекомендовали остановиться. Но недавно девушка сделала еще одну татуировку.