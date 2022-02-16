Модель, чье тело на 98% покрыто татуировками, не послушала поклонников и сделала еще одно тату

Австралийская тату-модель Эмбер Люк покрыла себя чернилами на 98%. В сети ее стали называть уродиной и рекомендовали остановиться. Однако даже после этого девушка не завершила трансформацию и недавно сделала еще одну татуировку.

На своей странице в Instagram Люк похвасталась новым перманентным рисунком. 26-летняя австралийка опубликовала фото, на котором представила лицо и шею крупным планом.

Изображение в виде новолуния находится между глазами Люк. Изящный узор проходит между ее бровями вниз по переносице.

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Отметим, австралийка начала покрывать свое тело в подростковом возрасте. Сейчас на нем более 600 тату в виде геометрических узоров, портретов и даже "чернильные" глаза.

Кроме того, Люк сделала пирсинг, растянула уши и раздвоила язык.

Сейчас девушка занимается затемнением рукавов на руках и уже успела отметить, что это очень болезненный процесс. Также она часто изменяет цвет волос. В сети ее часто критикуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эмбер показала подписчикам, как выглядела до своих многочисленных операций и татуировок.