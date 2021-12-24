'Черное чудовище'. Татуированный с головы до ног канадец похвасталcя обновлением. Фото

Канадский блогер под ником Remy, которого еще называют "черным чудовищем" из-за экстремального количества тату на теле, поделился с фанатами новой модификацией. Парень усовершенствовал чернильный рисунок на груди, добавив к нему больше деталей.

Новые изменения в татуировке неформал выложил на свою официальную страницу в Instagram, обратившись к хейтерам. Канадец заявил, что понимает, почему вокруг него много негатива, однако не планирует останавливаться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Новые детали и больше черного цвета. Я здесь уже давно, и потому неудивительно, что в комментариях есть люди, которые устали от меня или устали видеть этот проект, и это нормально. У меня толстая кожа (физически и, конечно, метафорически). Мой проект еще не закончен", – намекнул на дальнейшие изменения автор.

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Реми заявил, что на последнем сеансе у своего мастера он добавил много новых штрихов и с каждым разом его рисунки становятся более похожими на то, о чем он мечтает.

Отметим, что блогер часто сталкивается с критикой в сети из-за своей модифицированной внешности. Главная причина недовольства подписчиков – риски для здоровья.

Однако сам парень не переживает, ведь ему безразлично количество прожитых лет. Он считает, что жизнь со страхом умереть хуже самой смерти.

"Меня не волнует, доживу ли я до 100 лет, если это значит, что мне придется следить за каждым своим шагом на этом пути. Жизнь, проведенная в постоянном волнении о конце, хуже самой смерти, и у меня будет много времени для этого позже", – высказался неформал в одном из постов.

Реми делает татуировки в течение многих лет и может похвастаться сотнями необычных рисунков. Своими изменениями он делится в блоге в Instagrаm и YouTube, где на него подписано более 180 тысяч пользователей.

На своей странице любитель тату часто делится фотографиями в стиле до/после, на которых его можно увидеть до перевоплощения.

Кроме чернильных узоров, парень также любит украшать свое тело разным пирсингом и другими аксессуарами. В одном из постов он назвал свои уши похожими на сыр, ведь у них уже есть много дыр разного размера.

Ранее OBOZREVATEL писал о французе, которого называют "черным пришельцем". Парень ампутировал себе пальцы, удалил часть носа, губы и уши и продолжает свое перевоплощение.