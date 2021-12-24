"Черное чудовище". Татуированный с головы до ног канадец похвасталcя обновлением. Фото

Катерина Малай
Папарацци
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'Черное чудовище'. Татуированный с головы до ног канадец похвасталcя обновлением. Фото

Канадский блогер под ником Remy, которого еще называют "черным чудовищем" из-за экстремального количества тату на теле, поделился с фанатами новой модификацией. Парень усовершенствовал чернильный рисунок на груди, добавив к нему больше деталей.

Новые изменения в татуировке неформал выложил на свою официальную страницу в Instagram, обратившись к хейтерам. Канадец заявил, что понимает, почему вокруг него много негатива, однако не планирует останавливаться (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Новые детали и больше черного цвета. Я здесь уже давно, и потому неудивительно, что в комментариях есть люди, которые устали от меня или устали видеть этот проект, и это нормально. У меня толстая кожа (физически и, конечно, метафорически). Мой проект еще не закончен", – намекнул на дальнейшие изменения автор.

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Реми заявил, что на последнем сеансе у своего мастера он добавил много новых штрихов

Реми заявил, что на последнем сеансе у своего мастера он добавил много новых штрихов и с каждым разом его рисунки становятся более похожими на то, о чем он мечтает.

Рисунки становятся более похожими на то, о чем мечтает блогер

Отметим, что блогер часто сталкивается с критикой в сети из-за своей модифицированной внешности. Главная причина недовольства подписчиков – риски для здоровья.

Реми считает, что жизнь со страхом умереть хуже самой смерти.

Однако сам парень не переживает, ведь ему безразлично количество прожитых лет. Он считает, что жизнь со страхом умереть хуже самой смерти.

"Меня не волнует, доживу ли я до 100 лет, если это значит, что мне придется следить за каждым своим шагом на этом пути. Жизнь, проведенная в постоянном волнении о конце, хуже самой смерти, и у меня будет много времени для этого позже", – высказался неформал в одном из постов.

Своими изменениями он делится в блоге в Instagrаm

Реми делает татуировки в течение многих лет и может похвастаться сотнями необычных рисунков. Своими изменениями он делится в блоге в Instagrаm и YouTube, где на него подписано более 180 тысяч пользователей.

Реми делает татуировку на протяжении многих лет

На своей странице любитель тату часто делится фотографиями в стиле до/после, на которых его можно увидеть до перевоплощения.

Блогер и до перевоплощения был неформалом
Реми показывает себя до перевоплощения
Парень часто постит фото в стиле до/после

Кроме чернильных узоров, парень также любит украшать свое тело разным пирсингом и другими аксессуарами. В одном из постов он назвал свои уши похожими на сыр, ведь у них уже есть много дыр разного размера.

У Реми в ушах есть много дыр

Ранее OBOZREVATEL писал о французе, которого называют "черным пришельцем". Парень ампутировал себе пальцы, удалил часть носа, губы и уши и продолжает свое перевоплощение.

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