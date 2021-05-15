Бывшая девушка Брэда Питта восхитила сеть своими фото топлес

Немецкая модель и последнее серьезное увлечение голливудского секс-символа Брэда Питта Николь Потуральски выложила в сеть откровенные фото.

На снимках Николь позировала в одних бикини, лежа на испанском песчаном пляже. Черно-белые кадры появились на ее странице в Instagram, а также на странице стокгольмского фотографа Микаэлы Виссен (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

Для фотосессии Потуральски выбрала побережье курортного города Пальма-де-Майорка.

На своей странице в соцсети она часто делится яркими и порой пикантными снимками с отдыха. На нее подписаны в сети 230 тысяч человек.

Напомним, Потуральски начала встречаться с Питтом вскоре после его развода с Анджелиной Джоли в 2016 году.

OBOZREVATEL ранее писал: