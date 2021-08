Знаменитого американского рок-музыканта Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Случай якобы произошел в 1965 году.

На данный момент иск рассматривает Верховный суд штата Нью-Йорк. Об этом пишет издание NBC News.

По предварительной информации, в мае 1965 года Дилан подружился с 12-летней девочкой и изнасиловал ее. В результате знаменитость "эмоционально травмировал и психологически повредил" подростка.

Отмечается, что музыкант якобы был в наркотическом и алкоголическом состоянии, и угрожал девочке физическим насилием.

Видео дня

В иске сказано, что 12-летняя пострадавшая страдала депрессией и тревогой.

Добавим: адвокат Дилана сообщил, что вся информация не совпадает с действительностью и теперь все будут выяснять в суде.

Коротко о знаменитости:

Боб Дилан – это американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет.

Большая часть самых известных работ музыканта была написана в 1960-х годах, когда его провозгласили "голосом поколения" и одной из главных персон протеста, чему способствовали такие песни, как Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin’.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на 61-летнего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю подали иск в суд за то, что он якобы трижды изнасиловал женщину по имени Вирджиния Джуффре. На тот момент она была несовершеннолетней.