Сына Елизаветы II обвинили в изнасиловании несовершеннолетней: все подробности

На 61-летнего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю подали иск в суд за то, что он якобы трижды изнасиловал женщину по имени Вирджиния Джуффре. На тот момент она была несовершеннолетней.

По слова Джуффре, принц Эндрю принудил ее к интиму в лондонском доме давней знакомой Гислен Максвелл. Об этом пишет Reuters.

Как стало известно, сын британской королевы связан с Джеффри Эпштейном, которого также обвиняли в сексуальном насилии несовершеннолетних. По словам Джуффре, Эпштейн привез ее в Лондон, чтобы познакомиться с принцем Эндрю.

Она отметила, что также сын Елизаветы оскорбил ее в поместье Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена и на частном острове.

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Джуффре надеется: "другие жертвы увидят, что можно не жить в тишине и страхе, но вернуть себе жизнь, высказавшись и требуя справедливости".

К слову, сам принц Эндрю все отрицает и в одном из интервью заявил, что не помнит Джуффре. Но в сети опубликовали снимок с 2001 года, на котором запечатлены сын британской королевы и сама несовершеннолетняя девушка.

Напомним: ранее принц Эндрю оказался вовлеченным в судебный процесс по делу известного миллиардера Джеффри Эпштейна, который обвинялся в секс-торговле и педофилии. Американские спецслужбы слили в прессу так называемый маленький черный блокнот, в котором были записи Эпштейна.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Эндрю создал компанию Lincelles вместе с Гарри Кио, которого обвиняли в сексуальных домогательствах в 2018 году – тогда мужчина ушел в отставку.