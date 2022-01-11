Бизнес-аналитик стал порнозвездой и раскрыл секрет, как пройти кастинг в кино 18+

До 2001 года британец по имени Деметри работал бизнес-аналитиком, однако неожиданно для самого себя он решил уволиться и попробовать себя в секс-индустрии. С тех пор мужчина – успешный порноактер, на счету которого больше сотни фильмов для взрослых. Он рассказал, как ему удалось попасть в профессию и с какими трудностями пришлось столкнуться за 20 лет стажа.

Помимо работы за камерой, Деметри ХХХ продюсировал и режиссировал фильмы для мужского журнала Playboy, за что получал различные награды, сообщает Daily Star. Как и любому актеру ему приходилось проходить пробы на роль, занимаясь сексом с партнершей.

Звезда кино 18+ вспомнил, что в молодости подрабатывал моделью. Однажды агент поинтересовался, сможет ли мужчина при необходимости раздеться на камеру. Ответ был положительным, после чего британцу предложили сходить на кастинг.

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"Конечно, процесс прослушивания для мужчин отличается от женского. Меня отправили на съемочную площадку, там не было ни камеры, ни оператора. Только одна женщина с установленной веб-камерой. Зрители, которые заплатили за просмотр наблюдали за нами. Они присылали нам запросы, в которых просили что-то сделать – говорили нам, какие позы принять и так далее", – объяснил актер.

Основная цель этого процесса – проверить, может ли мужчина вызвать эрекцию по требованию. По словам Деметри, для него это не составило никакого труда, поскольку его партнерша была весьма соблазнительной.

Порнозвезда также отметил, что это не такая легкая работа, как может показаться на первый взгляд. Она требует сильной выдержки и профессионализма.

"Это не похоже на секс с вашей девушкой или что-то в этом роде. Иногда на съемочной площадке может быть 20 или 30 человек, пока вы пытаетесь заняться сексом. Вам приходится останавливаться, а потом начинать заново и так большое количество дублей. Позы, которые вы делаете, предназначены для того, чтобы хорошо выглядеть на камеру, но это кардинально отличается от того, что люди обычно делают дома", – подытожил Деметри.

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