Беременная Квиткова похвасталась округлившимся животом в сексуальном боди. Фото

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша, которая сейчас в ожидании первенца, показала округлившийся животик в сексуальной съемке. Девушка позировала в откровенном боди.

Соответствующее черно-белое фото появилось на ее странице в Instagram. Звезда предстала в кадре в черном боди с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. На фото девушка присела и нежно обняла животик.

"Наша большая маленькая любовь", – трогательно подписала кадр супруга Добрынина.

Поклонники засыпали комплиментами Квиткову и отметили, что даже во время беременности она выглядит великолепно.

"Даша, такая женственная и роскошная", "Красивая какая. Так сильно похорошела", "Шикарная мамочка", – писали пользователи сети в Instagram.

Стоит отметить, что Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

Напомним:

в январе 2021 года Даша и Никита отдыхали на Мальдивах. Именно там они рассказали, что ожидают появления первенца.

В феврале супруги устроили шумную вечеринку, где в кругу самых близких друзей узнали пол будущего ребенка. Квиткова и Добрынин станут родителями мальчика.

Также Квиткова раскрыла детали беременности. Так, девушка рассказала, на сколько килограммов поправилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Квиткова снялась в откровенной фотосессии. Она похвасталась округлившимся животом в откровенном наряде.