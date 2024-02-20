Беременные модели, прозрачные платья на двоих и поцелуи: на Неделе моды в Лондоне устроили причудливое шоу с необычными нарядами

Лондонская Неделя моды в самом разгаре, создавая новые поводы для дискуссий. В частности, в сети активно обсуждают новую коллекцию британского бренда женской одежды Di Petsa, основанную в 2019 году.

На этот раз дизайнер Димитра Петса удивляла необычными решениями. На подиум вышли модели в причудливых образах: в платьях с вырезами на торсе, едва держащихся на теле сетках. Об этом сообщает Daily Mail.

И хотя в одежде Di Petsa можно увидеть таких знаменитостей, как Белла и Джиджи Хадид, Доджа Кэт, Эмили Ратаковски, Винни Харлов и других, однако это не лишает бренда эпатажа.

Одна из беременных моделей представила кремовое платье с вырезом, обнажившее ее живот. Уникальный образ дополнил головной убор, инкрустированный бриллиантами. Фирменный "мокрый вид" Di Petsa присутствовал в материале, поскольку его гофрированная текстура создавала текучий вид.

Согласно веб-сайту бренда, такой внешний вид символизирует самовосприятие и чествование жидкого состояния. На подиуме можно было увидеть уникальный и креативный макияж.

Впоследствии на подиум одновременно вышли две модели. Казалось, происходит интерпретационный перформанс: они обнимали друг друга через свои прозрачные сетчатые платья в тонах кожи. Однако вскоре одна из них села на колени перед другой. Кроме того, выяснилось, что у них была красная краска на пальцах, что возможно символизировало кровь.

Одна из моделей предстала перед публикой в сетчатом платье. Образ включал подходящий головной убор более плотной вязки, чем платье.

На этом удивительный показ не кончился: бренд выпустил на подиум еще одну пару моделей вместе, но на этот раз в эфирных образах. Однако самым уникальным аспектом выступления было то, что они поцеловали друг друга, дойдя до конца дорожки.

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