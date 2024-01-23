Искусственная грудь, мужчины с макияжем и 'обнаженные тела': как прошел эпатажный показ On Aura Tout Vu на Неделе моды в Париже

Показ бренда On Aura Tout Vu Haute Couture на Неделе моды в Париже, где была презентована коллекция весна-лето 2024 года, поразил не только зрителей, но и всю сеть. Все из-за эпатажных образов: искусственной груди, боди в виде обнаженных тел и яркого макияжа на мужчинах.

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Об этом сообщает Daily Mail. На модной дорожке также были представлены авантюрные ансамбли с драгоценными камнями, кружевной тканью и причудливыми геометрическими узорами.

В одном из самых удивительных образов была модель с ярко-оранжевыми волосами и неординарным макияжем, одетая в изысканное черное платье с лифом с искусственной грудью.

On Aura Tout Vu "взрывает моду и гламур", говорится на официальном сайте бренда. Дизайнеры лейбла специализируются на изготовлении костюмов для шоу-балетов и кабаре. Согласно сообщению компании в социальных сетях, художественной темой шоу этого года были "иллюзии".

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