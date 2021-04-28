Бедняков показал голое фото в ванной

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился с поклонниками пикантным снимком, на котором появился полностью обнаженным, прикрывшись цветком.

Соответствующее фото знаменитость опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали комплиментами мужчину.

Так, Бедняков решил сделать селфи в ванной комнате. Он позировал перед зеркалом без одежды, но интимное место закрыл фикусом в горшке.

"Перед тем как надел плащ и пошел в парк… Поставь +, если увеличил(а) фотографию. Если не увеличил(а), тогда -, если увеличил(а) и разочаровалась -" – подписал кадр телеведущий.

Пользователи сети оценили откровенную публикацию Беднякова и оставили множество комментариев под ней.

"Я замужем, не могу увеличить. Но в целом все ок", "А можно просто смайл поставить? Прикольная фотка, я улыбнулась", "Крутяк!" – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Андрей Бедняков – украинский актер и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орел и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) поделился с поклонниками снимком, где он полностью обнажен.