Солист ТНМК показал голое фото с отдыха в Карпатах

Лидер группы ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) поделился с поклонниками снимком, где он полностью обнажен. Сейчас артист отдыхает в селе Яблоница Ивано-Франковской области.

Соответствующий кадр певец опубликовал на своей странице в Instagram. Его засыпали комментариями (фото можно посмотреть ниже).

"К Крещению готов", – написал Михайлюта.

Так, знаменитость предстал голым, сидя в бане перед окном, из которого видны просторные пейзажи.

Поклонники артиста бурно отреагировали на его фото. Многих удивил поступок певца, но они восприняли это с юмором.

"Прям показываешь снегу все, что ты о нем думаешь", "Олег, это то, что нужно. Жаль, что я уже на тебя подписана. Потому что хочется подписаться снова", "Это зимние кадры… Чего же от летних ждать…", "Душевное фото", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Олег Михайлюта (Фагот) – украинский музыкант и продюсер, вокалист группы ТНМК. Помимо музыкальной деятельности, озвучивал Джонни Деппа в украинском дубляже фильмов "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" и "Пираты Карибского моря: На краю света". Занимался музыкальным оформлением тележурнала "Каламбур".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга лидера группы ТНМК Олега Михайлюты 46-летняя дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, почему у них до сих пор нет детей.