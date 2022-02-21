Австралиец, покрывший тату 80% тела и даже пенис, показал себя до всех трансформаций

Ульяна Виноградова
Папарацци
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Австралиец, покрывший тату 80% тела и даже пенис, показал себя до всех трансформаций
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Австралиец Тэй Эшби, еще будучи подростком, умолял отца разрешить ему сделать татуировку. В итоге мужчина смягчился, думая, что так отобъет у сына охоту к перманентным рисункам на теле, но тот стал профессиональным татуировщиком и покрыл 80% тела чернилами, в том числе и пенис. А также сделал 19 пирсингов.

Как пишет Daily Star, Эшби "не видит себя", когда просматривает старые фото еще до трансформаций. Также он рассказал, какое место для татуировки было для него самым болезненным (чтобы посмотреть снимки австралийца без тату, доскролльте до конца страницы).

Тэй Эшби стал профессиональным татуировщиком.
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"Когда я смотрю на все свои старые фотографии, сделанные до преображения, я не вижу себя. Я больше чувствую себя в своей шкуре с тех пор, как стал так сильно татуирован. Это – я", – подчеркнул Эшби.

Одна из его самых значимых работ – буква "К" на лице – в честь дочери.

Тэй Эшби сделал 19 пирсингов.

"Хуже всего то, что я сделал это сам! У меня есть татуировка на лице, которая доходит до ноздрей, это было мучительно. Татуировка на горле – мой фаворит, потому что идея пришла из моего любимого телешоу "Ходячие мертвецы", – сказал австралиец.

Тэй Эшби "не видит себя" без тату.

Из-за экстремальной внешности 30-летнего мужчину часто осуждают незнакомые люди.

"Реакция на улице всегда неоднозначна, она варьируется от чистого отвращения и осуждения до того, что кто-то хочет остановить меня и поболтать или посмотреть на них.Одна вещь, которую я усвоил, это то, что у детей нет фильтра, они всегда самые смешные, показывают пальцем и кричат. Я могу представить, что это было неловко для некоторых родителей", – добавил Эшби.

Австралиец Тэй Эшби показал себя до татуировок.

Вскоре австралиец планирует закрасить себе глазные яблоки.

Тэй Эшби сделал тату даже на пенисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийская тату-модель Эмбер Люк покрыла себя чернилами на 98%. В сети ее стали называть уродиной и рекомендовали остановиться. Но недавно сделала еще одну татуировку.

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