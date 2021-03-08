Астафьева засветила пышную грудь в сексуальной фотосъемке

Obozrevatel
Obozrevatel
Папарацци
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Астафьева засветила пышную грудь в сексуальной фотосъемке

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых показала свои пышные формы. Звезда снялась в сексуальной фотосессии.

Соответствующие кадры Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram. На фото актриса предстала в нижнем белье с леопардовым принтом. Дополнила свой откровенный образ Даша золотистыми перчатками и массивным колье на шее.

Даша Астафьева показала кадры с сексуальной съемки.
Даша Астафьева в нижнем белье.
Даша Астафьева похвасталась фигурой в откровенном наряде.

Пользователи сети засыпали Астафьеву лестными комментариями. Поклонники отметили, что актриса выглядит потрясающее.

"Роскошная", "Вы потрясающая", "Дарья, вы нереальная", – писали поклонники в комментариях под снимками.

Комментарии поклонников.
Комментарии пользователей сети под фото.

Напомним, Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1 и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала соблазнительный образ с глубоким декольте.

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