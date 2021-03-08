Астафьева засветила пышную грудь в сексуальной фотосъемке

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых показала свои пышные формы. Звезда снялась в сексуальной фотосессии.

Соответствующие кадры Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram. На фото актриса предстала в нижнем белье с леопардовым принтом. Дополнила свой откровенный образ Даша золотистыми перчатками и массивным колье на шее.

Пользователи сети засыпали Астафьеву лестными комментариями. Поклонники отметили, что актриса выглядит потрясающее.

"Роскошная", "Вы потрясающая", "Дарья, вы нереальная", – писали поклонники в комментариях под снимками.

Напомним, Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1 и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала соблазнительный образ с глубоким декольте.