Астафьева сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото
Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала соблазнительный образ.
Соответствующие фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в двухцветном комбинезоне. Ярким акцентом в образе Астафьевой стало глубокое декольте, благодаря которому звезда сверкнула пышной грудью.
Поклонники в комментариях остались в восторге от откровенного образа Астафьевой. Они засыпали звезду комплиментами.
Напомним, Даша Астафьева – украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Известна как модель журнала Playboy. Она также была участницей украинской "Фабрики звезд" и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее певица Даша Астафьева пожаловалась на давление со стороны близких, что она до сих пор не замужем.
Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.
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