Астафьева сверкнула пышной грудью в откровенном наряде. Фото

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала соблазнительный образ.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в двухцветном комбинезоне. Ярким акцентом в образе Астафьевой стало глубокое декольте, благодаря которому звезда сверкнула пышной грудью.

Поклонники в комментариях остались в восторге от откровенного образа Астафьевой. Они засыпали звезду комплиментами.

Напомним, Даша Астафьева – украинская модель, певица, актриса и телеведущая. Известна как модель журнала Playboy. Она также была участницей украинской "Фабрики звезд" и выпустила альбом в качестве вокалистки поп-группы NikitA.

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