Астафьева восхитила поклонников откровенным видео под водой

Украинская певица и актриса Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии под водой.

В Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала серию фото и видео, где она позирует в откровенном наряде.

Артистка предстала в кадре в креативном купальнике, демонстрируя стройную фигуру и гибкость под водой.

"К слову, плавать я долго не умела. Научилась в девятом классе. Как только научилась, сразу стала бояться воды... Фотографироваться, мне как видите, важнее, чем бояться", –подписала кадры певица.

Поклонники под откровенными снимками Астафьевой поделились мнением, что звезда очень сексуальная и красивая.

"Это невероятно красиво, неземная", "Как прекрасная птица! Красота", "Нереальная", – писали пользователи сети в Instagram.

Напомним, что в социальных сетях Даша очень часто делится с поклонниками откровенными кадрами. Не так давно OBOZREVATEL сообщал, что Астафьева оголила грудь на камеру и поразила сеть.