Астафьева оголила грудь на камеру и поразила сеть. Фото

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок 35-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в одних лишь черных трусах и жакете, под который не надела бюстгальтер.

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Астафьевой и засыпали ее восторженными комплиментами.

"Это очень красиво", "Как же это эротично", "Очень горячо", "Даша – как вид искусства. Пример сексуальности", "Круто", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева призналась, что влиятельный и известный человек предлагал ей интим за деньги.