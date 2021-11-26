"Он же ребенок!" Украинка с самыми большими скулами в мире показала нового бойфренда. Фото

Анна Яковлева
Папарацци
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'Он же ребенок!' Украинка с самыми большими скулами в мире показала нового бойфренда. Фото

Украинка с самыми большими искусственными скулами в мире Анастасия Покрещук порадовала поклонников снимком, которым познакомила сеть с новым бойфрендом. Им оказался блогер и музыкант Игорь Мотин.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Ой, любовь", – коротко написала Анастасия Покрещук (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На размещенном кадре показано, как пара страстно целуется. В этот момент Анастасия находится на руках у своего возлюбленного и старается не смеяться.

Игорь Мотин и Анастасия Покрещук.
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Пользователи сети сразу же принялись комментировать это событие. Снимок вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

"Наклевывается вопрос, почему тетя гуляет с детьми", "Люблю обоих", "Он же ребенок", "Бедный ребенок", "Вам покрупнее самца нужно", "Выглядит странно и совсем неуважение к себе, к своему возрасту", "А он совершеннолетний?", "Чего не сделаешь ради подписчиков", "Ты его съешь", "Шикарные", – пишут люди.

Поклонники разделились во мнениях на счет нового бойфренда украинки.
Поклонники разделились во мнениях на счет нового бойфренда украинки.
Поклонники разделились во мнениях на счет нового бойфренда украинки.
Блогер Игорь Мотин.

К слову, после публикации этого фото, Анастасия разместила еще несколько снимков, на которых позирует обнаженной. В одной из публикаций украинка написала: "И опять потолстела", показав поклонникам свои формы.

Анастасия Покрещук показала фигуру.

Коротко о знаменитости:

  • 32-летняя украинка Анастасия Покрещук обрела популярность благодаря количеству инъекций на своем лице. Она носит титул самых больших скул в мире. Украинка активно ведет блог в Instagram и на нее подписано больше 270 тысяч человек.

Анастасия Покрещук с бойфрендом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анастасия Покрещук показала лицо без макияжа. Она позировала в салоне автомобиля в своем повседневном луке.

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