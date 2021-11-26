'Он же ребенок!' Украинка с самыми большими скулами в мире показала нового бойфренда. Фото

Украинка с самыми большими искусственными скулами в мире Анастасия Покрещук порадовала поклонников снимком, которым познакомила сеть с новым бойфрендом. Им оказался блогер и музыкант Игорь Мотин.

Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Ой, любовь", – коротко написала Анастасия Покрещук (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На размещенном кадре показано, как пара страстно целуется. В этот момент Анастасия находится на руках у своего возлюбленного и старается не смеяться.

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Пользователи сети сразу же принялись комментировать это событие. Снимок вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

"Наклевывается вопрос, почему тетя гуляет с детьми", "Люблю обоих", "Он же ребенок", "Бедный ребенок", "Вам покрупнее самца нужно", "Выглядит странно и совсем неуважение к себе, к своему возрасту", "А он совершеннолетний?", "Чего не сделаешь ради подписчиков", "Ты его съешь", "Шикарные", – пишут люди.

К слову, после публикации этого фото, Анастасия разместила еще несколько снимков, на которых позирует обнаженной. В одной из публикаций украинка написала: "И опять потолстела", показав поклонникам свои формы.

Коротко о знаменитости:

32-летняя украинка Анастасия Покрещук обрела популярность благодаря количеству инъекций на своем лице. Она носит титул самых больших скул в мире. Украинка активно ведет блог в Instagram и на нее подписано больше 270 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анастасия Покрещук показала лицо без макияжа. Она позировала в салоне автомобиля в своем повседневном луке.